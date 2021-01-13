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19:22   13 Января 2021
Общество

Бразилия запустила производство российской вакцины "Спутник V"

Бразилия запустила производство российской вакцины "Спутник V"

Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" начнется в Бразилии с 15 января. Сообщение об этом появилось на официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Изготовление российского препарата уже начали также в Китае, Южной Корее и Индии, о чем заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). О ее регистрации объявили 11 августа. Самая актуальная информация по статистике коронавируса в России опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#бразилия #вакцина #коронавирус

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