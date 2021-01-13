Суд 14 января решит вопрос о мере пресечения для Михаила Меня

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения для бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня будет рассмотрено 14 января.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения для бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня будет рассмотрено 14 января.

Экс-чиновник стал фигурантом уголовного расследования о растрате денежных средств из бюджета. Однако сам он не признает вину в инкриминируемом деянии. По словам адвоката Меня, подзащитный не совершал никаких преступлений и считает претензии в свой адрес недоразумением.

По версии следователей, глава региона подписал ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" получило 700 млн рублей под видом займов. "Выделенные" деньги были выведены со счетов уже на следующий день, сообщало Федеральное агентство новостей.