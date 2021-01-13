Русскоязычная переписка бывшего вице-спикера Рады возмутила подписчиков

Некоторые сторонники украинизации иногда попадаются на использовании русского языка. Это случилось с бывшим вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко.

Некоторые сторонники украинизации иногда попадаются на использовании русского языка. Это случилось с бывшим вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко.

Политик опубликовала в интернете скриншоты переписки с технической поддержкой компании Facebook. Она просила удалить фейковый аккаунт, в котором использовались ее фотографии.

Подписчики обратили внимание, что модераторы ответили Геращенко на русском языке. Она заявила, что для нее это загадка, так как все настройки в смартфоне — на украинском.

Журналист Сергей Сидоренко усомнился в правдивости ответа политика. Он обратил внимание, что интерфейс Facebook на скриншотах представлен на русском. Вероятно, что техподдержка отвечает на том языке, который стоит в интерфейсе или аккаунте.