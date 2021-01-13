Президент РФ поздравил кабмин со старым Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил членов кабинета министров со старым Новым годом и пожелал парламентариям успехов.

Президент России Владимир Путин поздравил членов кабинета министров со старым Новым годом и пожелал парламентариям успехов.

Российский лидер поздравил членов правительства с Новым годом по старому стилю.

"Новый год уже окончательно вступает в свои права", — сказал Владимир Путин в обращении.

Глава государства пожелал успехов членам кабинета министров. Также во время совещания он заявил, что нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.

Уточним, что старый Новый год отмечается в России в ночь с 13 на 14 января.