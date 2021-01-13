Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:19   13 Января 2021
Политика

Президент РФ поздравил кабмин со старым Новым годом

Президент РФ поздравил кабмин со старым Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил членов кабинета министров со старым Новым годом и пожелал парламентариям успехов.

Российский лидер поздравил членов правительства с Новым годом по старому стилю.

"Новый год уже окончательно вступает в свои права", — сказал Владимир Путин в обращении.

Глава государства пожелал успехов членам кабинета министров. Также во время совещания он заявил, что нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.

Уточним, что старый Новый год отмечается в России в ночь с 13 на 14 января.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #правительство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров