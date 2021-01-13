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19:11   13 Января 2021
Общество

Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу

Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу

МИД РФ сообщил, что Варламов и его спутники, которых задержали в Южном Судане после обыска багажа, свободны. Сейчас решается вопрос с их отъездом.

Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу, в настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом, сообщили в МИД России.

Вместе с Варламовым была задержана его жена, а также основатель портала "Медиазона" Петр Верзилов и еще двое спутников. По словам блогера, военнослужащие решили обыскать сумки россиян и обнаружили там пульт от дрона. Это, по его мнению, послужило поводом для задержания — их перевели в отдельную комнату для принятия дальнейшего решения.

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#мид рф #южный судан #варламов

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