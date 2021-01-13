Актер из сериалов "Глухарь" и "Метод" найден мертвым в своем авто

Тело актера Дмитрия Гусева было найдено в его автомобиле. Он умер за рулем, после чего его машина попала в ДТП. Трагическое известие подтвердила агент кинознаменитости.

Тело актера Дмитрия Гусева было найдено в его автомобиле. Он умер за рулем, после чего его машина попала в ДТП. Трагическое известие подтвердила агент кинознаменитости.

Известно, что Гусев возвращался со съемок. По одной из версий, смерть могла наступить от остановки сердца, сообщил телеканал "360".

В свои 44 года Гусев снялся в нескольких популярных российских сериалах. В частности, он играл в "Глухаре" и "Методе". Всего же за его спиной участие в 150 лентах.