В России снимут сериал о жизни русской заключенной в тюрьме США

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказала о желании студий экранизировать книгу «Тюремный дневник».

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что по ее книге «Тюремный дневник» снимут сериал. Об этом активистка рассказала на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» 13 января.

В 2018 году Бутину арестовали в Вашингтоне, обвинив в том, что она является иностранным агентом. После освобождения общественница написала книгу, в которой рассказала о жизни в американской тюрьме. Именно это произведение и ляжет в основу будущей экранизации.

По словам Бутиной, к ней уже начали поступать предложения от ряда студий об экранизации ее труда. Однако раскрывать потенциальных партнеров она пока не будет.

«Предложения есть. Не могу сейчас говорить, с кем я веду переговоры, но от ряда студий есть предложения. Это скорее всего будет формат сериала, но мне будет сложно. Я полагаю, что буду одним из тех людей, кто будет непосредственно участвовать в процессе создания, написания сценария, в том числе. Я хочу, чтобы это было правдиво, объективно, хотя эмоционально это сложно», — делится Бутина.

Спикер онлайн-эфира добавила, что съемки будут осуществляться в России, поскольку в США даже отказались публиковать книгу.

«США не хотят публиковать мою книгу. Они уже окончательно об этом заявили, и даже ведущие книжные агентства сказали: "Мария, мы вас поздравляем, книга обалденно продается. В России — это бестселлер. Но, наверное, в Америке она не будет продаваться"», — объяснила Бутина.

Ранее в «Патриоте» активистка обозначила новую роль России на фоне протестных волнений в США. По ее словам, Москва может стать примером стабильности для других государств.