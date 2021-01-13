Врач назвал приложение для диагностики COVID-19 аттракционом

Приложение для выявления COVID-19, которое планирует выпустить "Сбер", не стоит воспринимать всерьез, считает терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Приложение для выявления COVID-19, которое планирует выпустить "Сбер", не стоит воспринимать всерьез, считает терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Разработка является аттракционом и технологическим развлечением. Само приложение будет функционировать в качестве консультационного центра, который подскажет, требуется ли человеку немедленное обращение за медицинской помощью, рассказал медик в комментарии телеканалу "360".

"Некоторые хрипы, например свистящие, сухие, будут слышны на расстоянии. Их можно будет через телефон уловить и предположить, что человек болен", — рассказал Водовозов.

Специалисты "Сбера" уже анонсировали выпуск приложения, который способен быстро определить наличие COVID-19 у человека. Актуальные сведения о сложившейся в Российской Федерации эпидемиологической обстановке, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.