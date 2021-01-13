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18:40   13 Января 2021
Происшествия

Коронавирусную больницу в Омске эвакуируют из-за задымления

Коронавирусную больницу в Омске эвакуируют из-за задымления

Источники сообщили об эвакуации больных и сотрудников одной из омских больниц, где лечили от коронавирусной инфекции, из-за задымления.

Задымление охватило один из корпусов медицинского учреждения, где расположена "красная зона". В настоящее время пациентов и персонал переводят в соседний корпус. Источник сообщает, что пострадавших в происшествии нет.

"В 18:01 мск произошло задымление больницы № 9 в Омске, проводится эвакуация. Больница перепрофилирована для больных коронавирусом", — сказал собеседник издания.

На месте работают пожарные службы. По некоторым данным, задымление возникло из-за короткого замыкания. Когда пациенты смогут вернуться в свои палаты, пока неизвестно.

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#происшествие #больница #задымление

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