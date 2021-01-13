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18:37   13 Января 2021
Общество

Ученые смоделировали траекторию развития SARS-CoV-2 на ближайшие 10 лет

Ученые смоделировали траекторию развития SARS-CoV-2 на ближайшие 10 лет

Анализ четырех известных коронавирусов позволит ученым спроектировать модель развития вируса SARS-CoV-2 на ближайшие десять лет.

Авторы исследования из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания пришли к заключению, что коронавирус SARS-CoV-2 станет эпидемическим, а иммунитет от легкой формы заболевания будет распространяться на всю жизнь. Работа опубликована в журнале Science.

Ученые смогли спроектировать модель для прогнозирования траектории SARS-CoV-2 до того периода, как он перейдет в стадию эпидемического и не будет подпитываться внешними инфекциями. Ученые предполагают, что в конечной стадии первое заражение будет происходить в раннем возрасте, заболевание будет протекать как простуда. Сформировавшиеся иммунные тела помогут пожилым переносить инфекцию в более легкой форме.

Последствия заражения СОVID-19 могут преследовать человека еще долгое время, считает врач ковидного госпиталя Дмитрий Барановский. Он рассказал телеканалу "360" о трех вариантах течения заболевания и какие категории граждан подвержены большему риску затяжного течения коронавируса.

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#эпидемия #исследование #коронавирус

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