Бутина назвала новую роль России на фоне «турбулентной» Америки

По мнению члена Общественной палаты РФ, Москва, будучи «островком стабильности», может стать примером для других государств.

США могут ввести санкции в отношении России за штурм Капитолия. Об этом на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

По словам гостя онлайн-эфира, после инаугурации Джо Байдена 20 января давление на российское государство может усилиться. Бутина напомнила, что американская сторона уже начала искать «русский след» в вашингтонских протестах.

«Нужно вычленить виновного и возложить ответственность. Сейчас они разберутся со своими проблемами, Капитолием, а потом снова обратят внимание на внешнюю арену. Каждый раз, когда Америка упиралась в политический тупик, она всегда обращалась к красной угрозе. Это не противоречит тому, что Байден будет решать проблемы с коронавирусом. И мы еще ответим за Капитолий санкциями. Впереди у нас выборный цикл, американцы этого не пропустят. Нужно готовиться к холодной зиме», — выразила мнение Бутина.

С другой стороны, общественница обратила внимание, что Байден не будет играть определяющую роль в американской политике. Выборная кампания демократов осуществлялась информационными гигантами через избранного вице-президента Камалу Харрис, тогда как Байден «стоял в стороне», продолжила спикер.

«Реальных игроков, власти держателей мы не увидим. Это страшная тенденция, когда есть человек “слабый фасад”. Никто не будет знать, с кем вести переговоры. Сам Байден — не игрок. И это, на минуточку, самая сильная держава. А что если он в какой-то момент сойдет с ума? А у страны такой ядерный потенциал. Рассматривать нужно все варианты», — считает Бутина.

Кроме того, член ОП РФ не исключила, что протестные настроения в Америке могут в будущем перерасти в гражданскую войну:

«Я верю в перспективу гражданской войны. Насчет сроков не берусь утверждать. Но такие вещи всегда происходят неожиданно. Мы видим поляризацию американского общества. Обе стороны накалены. Боюсь, что роль элит здесь не ключевая. Как бы это не было стенка на стенку. Вот эта гражданская война самая страшная».

При этом Россия, по мнению Бутиной, может дать другим странам правильный посыл относительно политической стабильности.

«От России — островка стабильности — ждут посыла. США и Россия дают национальные идеи другим государствам. Они — суть примеры. От нас ждут примера стабильности в этой турбулентности, традиционных ценностей. И с учетом нашего географического положения и исторической роли мы обязаны его дать. У нас важная роль», — подытожила спикер.

Ранее в «Патриоте» Мария Бутина констатировала закат США. По ее словам, Вашингтон утратил баланс в мировой политике.