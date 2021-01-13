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18:35   13 Января 2021
Политика

Алексей Навальный может встретиться со следователями уже в аэропорту

Алексей Навальный может встретиться со следователями уже в аэропорту

Прибытие блогера Алексея Навального в Москву станет тестом для российской правовой системы, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Глава ФБК (признан иноагентом в РФ) Навальный вернется в Россию 17 января. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, и ФСИН требует заменить его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Учитывая претензии к Навальному, блогера могут доставить в Следственный комитет РФ прямо из аэропорта. Карнаухов отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что глава ФБК после приезда должен отправиться отбывать срок.

"Все время, когда Навальный издевается над страной, он оказывается в невероятно комфортных условиях и полной безопасности", — сказал Сергей Карнаухов.

Эксперт считает, что аналогичная ситуация может возникнуть и в этот раз.

Ранее сообщалось, что ФБК получил от россиян свыше 588 миллионов рублей в качестве пожертвований. Навальный, по версии следствия, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели.

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#россия #навальный #следственный комитет

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