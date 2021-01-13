61-летняя телеведущая Лариса Вербицкая похвасталась точеной фигурой

Телеведущая Лариса Вербицкая, которой 61 год, держит себя в хорошей форме. Пользователи оценили стройность и красоту артистки.

Телеведущая Лариса Вербицкая, которой 61 год, держит себя в хорошей форме. Пользователи оценили стройность и красоту артистки.

Журналист опубликовала у себя в Instagram новый снимок, где она позирует в облегающем сером платье. Акцентом образа стал черный пояс, который подчеркнул точеную фигуру звезды. Образ завершает модная поясная сумочка с множеством карманов. Макияж и укладку телеведущая сделала в сдержанном натуральном стиле.

"Уходит в вечность високосный год. Перешагнем еще через один праздник и вместе войдем в окончательно наступающий 2021!" — подписала Вербицкая свою публикацию в микроблоге.

Поклонники не смогли пройти мимо такой фотографии селебрити. Они оценили стройную фигуру звезды и отметили, что наряд подобран очень стильно.

"Приятно посмотреть на красоту и чистоту"; "Как и всегда прекрасно выглядишь"; "Вы всегда очень стильно выглядите", — прокомментировали фанаты.

Также пользователи поспешили взаимно поздравить любимицу с праздниками. Они пожелали ей счастливого нового года и поблагодарили за теплые слова.