Сатановский предложил оригинально ответить на крымскую активность Британии

Россия в ответ на идеи Британии финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию Крыма в состав Украины», могла бы организовать аналогичные конкурсы по реинтеграции, например, Польши, Финляндии, Аляски и еще многих территорий в свой собственный состав

Россия в ответ на идеи Великобритании финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию Крыма в состав Украины», могла бы организовать аналогичные конкурсы по реинтеграции, например, Польши, Финляндии, Аляски и еще многих территорий в свой собственный состав.

Такое мнение в своем блоге высказал известный российский ученый-востоковед Евгений Сатановский. Эксперт прокомментировал объявленный британским посольством на Украине конкурс «Открытое будущее», в рамках которого планируется до 15 марта 2021 года отобрать украинские проекты по реинтеграции полуострова Крым и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также фиксировать якобы имеющиеся со стороны России «нарушения прав человека».

По словам Сатановского, на фоне того растущего интереса, который Британия демонстрирует по отношению к Крыму и Донбассу, было бы неплохо ознакомить Лондон с поименным списком похороненных на российском полуострове британских военных, также проявлявших большой интерес к нему во времена Крымской войны.

Захоронений британских военных, оставшихся от не такой уж и далекой во времени Крымской войны, отмечает политолог, под Севастополем, Балаклавой, Инкерманом и в других местах полуострова осталось предостаточно. Также как и захоронений их союзников – турок, французов, итальянцев. Кроме того, в Крыму остались и военные захоронения времен Великой Отечественной войны, в которых лежат, интересовавшиеся полуостровом немцы и их союзники. Именно благодаря такому количеству захоронений незваных гостей, Крым и остался российским.

Англичане, напомнил Сатановский, в годы Гражданской войны высаживали десант и в Архангельске, а также пробовали на прочность Петропавловск-Камчатский, но с тем же результатом, что и в Крыму – только могилы там от них и остались.

«Кстати, конкурсы, аналогичные британским, мы тоже могли бы проводить. К примеру, по реинтеграции бывших 13 мятежных колоний Ее Величества, нынешних Соединенных Штатов, обратно в состав Великобритании. Или самой Британии в состав Италии. Зря ее, что ли, Цезарь завоевывал?», — добавляет эксперт.

И это не говоря о том, сколько всего можно было бы реинтегрировать в состав самой России, если вспомнить все территории и целые страны, которые когда-либо ей принадлежали, начиная со всего постсоветского пространства, Аляски, Польши, Финляндии и значительной части Турции, и заканчивая странами, которым Россия, по разным резонам, после завоевания решила оставить их государственность, а ведь это вся Восточная Европа, Балканы, Франция, Австрия, Германия — огромный простор для фантазии.

Жаль, отмечает политолог в заключение, что у Кремля на эти игры нет времени, ведь российские власти, в отличие от британских, делом занимаются.