Глава МИД Саудовской Аравии прибудет в Москву для переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом посетит с официальным визитом Москву. Во время поездки он планирует встретиться с Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом посетит с официальным визитом Москву. Во время поездки он планирует встретиться с Сергеем Лавровым.

Встречу дипломатов, которая состоится 14 января, анонсировали в пресс-службе МИД РФ.

Это будет первая личная встреча министров с момента назначения Фейсала Бен Фархана на пост главы саудовского МИД в октябре 2019 года, до этого он общался с Лавровым исключительно по телефону. Актуальные вопросы двусторонней и международной повестки уже обсуждали в ходе телефонных разговоров российский президент Владимир Путин и лидер Саудовской Аравии Сальман и наследный принц Мухаммед Бен Сальман, но визит саудовского министра позволит закрепить достигнутые договоренности двух стран.

Дипломаты также намерены обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества в сфере торговли и экономики.