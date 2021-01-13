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18:10   13 Января 2021
Политика

Глава МИД Саудовской Аравии прибудет в Москву для переговоров с Лавровым

Глава МИД Саудовской Аравии прибудет в Москву для переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом посетит с официальным визитом Москву. Во время поездки он планирует встретиться с Сергеем Лавровым.

Встречу дипломатов, которая состоится 14 января, анонсировали в пресс-службе МИД РФ.

Это будет первая личная встреча министров с момента назначения Фейсала Бен Фархана на пост главы саудовского МИД в октябре 2019 года, до этого он общался с Лавровым исключительно по телефону. Актуальные вопросы двусторонней и международной повестки уже обсуждали в ходе телефонных разговоров российский президент Владимир Путин и лидер Саудовской Аравии Сальман и наследный принц Мухаммед Бен Сальман, но визит саудовского министра позволит закрепить достигнутые договоренности двух стран.

Дипломаты также намерены обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества в сфере торговли и экономики.

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#лавров #саудовская аравия #мид рф

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