Рожин объяснил активность Госдепа США в последние дни президенства Трампа

Израиль активно использует последние дни работы администрации Трампа, считает военный эксперт Борис Рожин.

Госдепартамент США в последние дни активен. Он грозит компаниям из Европы санкциями из-за «Северного потока — 2», возвращает Кубу в список стран-спонсоров терроризма, а также признает связанных с Ираном йеменских хуситов террористической организацией.

В ночь на 13 января Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по поддерживаемым Ираном вооруженным формированиям поблизости от сирийско-иракской границы. Армия совершила свыше 18 налетов и нанесла удары по нескольким целям близ города Дейр-эз-Зор и города Аль-Букамаль. В результате налета погибли 40 человек, многие из которых были бойцами проиранских формирований.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что действующий президент Дональд Трамп через оставшиеся инструменты влияния пытается осложнить работу администрации избранного главы государства Джо Байдена.

«Демократы настроены изменить формат отношений с Ираном и рассматривают возможность возобновления "ядерной" сделки», — заключает Рожин.

При Байдене иранская и израильская стратегии США изменятся. Избранный президент заявил, что выход его предшественника из международной сделки с Ираном был ошибкой, и что он намерен вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий. Против выступает Израиль. С этим связан удар по сирийским позициям: израильтяне активно используют последние дни президентства Трампа, говорит Рожин.

«Во времена [Барака] Обамы отношения США и Израиля серьезно охладели, особенно после подписания "ядерной сделки". И при Байдене возможности для американо-израильского диалога уменьшатся. Исчезнет всесторонняя американская поддержка израильского правительства [Беньямина] Нетаньяху не только по его действиям против Сирии, но и в отношении палестинцев», — уверен военный эксперт.

Администрация Обамы смотрела на конфликт в Палестине иначе, чем Трамп. Действующий президент перенес посольство Соединенных Штатов в Иерусалим, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Трамп также стремился установить мира между израильским государством и его соседями.

С одной стороны, часть решений президента носили символический характер, но от них принципиально отказывались предыдущие администрации США. Трампом же напрямую поддерживал интересы Израиля.

«Для Израиля ближайшая неделя является аккордом той политики, которую США проводили при Трампе. Его администрации делает Израилю последние подарки», — резюмирует Рожин.

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января в Вашингтоне. Из-за беспорядков и захвата Капитолия, которые устроили сторонники Дональда Трампа 6 января, в американской столице и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Это значит, что торжественная церемония пройдет в режиме ЧС. В результате беспорядков погибли пять человек, задержано около 50.