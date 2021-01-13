Вирусолог объяснил, как морозы повлияют на заболеваемость коронавирусом

Медик Алексей Аграновский назвал место, где вирус распространяется быстрее всего.

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил вероятность влияния морозов на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

По словам медика, холодная погода вряд ли может повлиять на скорость распространения COVID-19. Все дело в том, что заражение, как правило, происходит в закрытом помещении, а не на открытом воздухе.

«Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере», — подчеркнул Аграновский.

Кроме того, он добавил, что в тепле вирус действует в разы хуже, поскольку возбудитель нейтрализуется после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.