Погребинский объяснил, в каком случае Россия может перекрыть Украине газ

Москва еще не применяла против Украины по-настоящему серьезных санкций, хотя в Киеве прекрасно осознают, какими тяжелыми последствиям они могли бы обернуться в случае применения.

Москва еще не применяла против Украины по-настоящему серьезных санкций, хотя в Киеве прекрасно осознают, какими тяжелыми последствиям они могли бы обернуться в случае применения.

Такое мнение в беседе с изданием «Комсомольская правда» высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, для украинских властей было бы нежелательно в пику Москве сильно обострять приднестровский вопрос, несмотря на то, что этого, возможно, от них хотят западные кураторы. В Киеве, считает Погребинский, понимают, с какими проблемами может столкнуться Украина, если Россия решит ввести против нее действительно серьезные санкции.

«Россия до сих пор серьезных санкций против Украины так и не применила. Ну да, уменьшилось несколько количество газа, которое идет через украинскую газотранспортную систему. И любой выход за красные линии – они будут доведены до понимания украинского руководства, — подчеркнул эксперт. — Каким бы тупым оно не было. Но, по-видимому, и они понимают – можно оказаться без газа вообще».

Напомним, в конце минувшего года бывший президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет киевскую делегацию на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, призвал Запад ужесточить введенные против России санкции, если урегулирование в зоне конфликта не сдвинется с мертвой точки. В частности, Кравчук считает, что Запад мог бы отключить Россию от системы международных банковских расчетов SWIFT.

Однако международные эксперты и политологи, комментируя это предложение, сошлись во мнении, что со стороны Кравчука это были пустые слова, так как у Украины нет никакой возможности претворить свои угрозы в жизнь.