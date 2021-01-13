Поклонская назвала актера Биковича достойным мужчиной и пожелала любви

Политический деятель Наталья Поклонская опубликовала в популярной соцсети трогательный пост, который посвятила актеру Милошу Биковичу. Она назвала его достойным мужчиной.

Политический деятель Наталья Поклонская опубликовала в популярной соцсети трогательный пост, который посвятила актеру Милошу Биковичу. Она назвала его достойным мужчиной.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская восхитила поклонников теплой публикацией в Instagram. Она рассказала фанатам, что 13 января свой день рождения празднует знаменитый сербский актер Милош Бикович. Политический деятель не смогла оставить это событие без внимания и поздравила звезду "Холопа" с 33-летием. В описании к совместному снимку хозяйка аккаунта заявила, что считает режиссера достойным мужчиной, которому желает всего самого наилучшего в жизни.

"Январь богат на дни рождения талантливых людей, да еще и родных, близких и друзей! Поздравляю с днем рождения моего друга, талантливого актера, режиссера и достойного мужчину. <...> Дорожу нашей дружбой и желаю головокружительных успехов, счастья и любви", — написала Поклонская.

Подписчики тут же отреагировали на публикацию и присоединились к поздравлениям. По словам некоторых фолловеров, Поклонская и Бикович гармонично смотрятся рядом друг с другом.