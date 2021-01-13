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17:50   13 Января 2021
Происшествия

Главу управления Росимущества по Волгоградской области подозревают в коррупции

Главу управления Росимущества по Волгоградской области подозревают в коррупции

Уголовные дела были возбуждены против главы управления Росимущества и руководителя службы судебных приставов по Волгоградской области в связи со взяточничеством.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и глава областного управления Росимущества подозреваются в злоупотреблении своими полномочиями, а также в участии в коррупционных схемах. В связи с этим против них было возбуждено уголовное дело.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало также, что за взяточничество был осужден более чем на три года колонии экс-глава Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук.

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#взятка #уголовное дело #волгоградская область

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