Главу управления Росимущества по Волгоградской области подозревают в коррупции

Уголовные дела были возбуждены против главы управления Росимущества и руководителя службы судебных приставов по Волгоградской области в связи со взяточничеством.

Уголовные дела были возбуждены против главы управления Росимущества и руководителя службы судебных приставов по Волгоградской области в связи со взяточничеством.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и глава областного управления Росимущества подозреваются в злоупотреблении своими полномочиями, а также в участии в коррупционных схемах. В связи с этим против них было возбуждено уголовное дело.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало также, что за взяточничество был осужден более чем на три года колонии экс-глава Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук.