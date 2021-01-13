Заключенные в Саратовской области пожаловались на избиения и вымогательства

Учреждения ФСИН в Саратовской области являются очагом насилия и вымогательства денег. Так утверждают заключенные. По их словам, тех, кто отказывается платить, насилуют и пытают.

Учреждения ФСИН в Саратовской области являются очагом насилия и вымогательства денег. Так утверждают заключенные. По их словам, тех, кто отказывается платить, насилуют и пытают.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что в подконтрольных региональному УФСИН учреждениях сложилась "спайка" из силовиков и "сидельцев-активистов". Эта категория уголовников по заданию сотрудников ФСИН бьет, насилует, и вымогает деньги с сокамерников, сообщило издание News.ru.

Заключенный по фамилии П. оказался в тюремной больнице после обострения заболевания почек. В один из дней его отвезли к местному "активу". Уголовники достали телефоны и показали видеозаписи с изнасилованиями осужденных. По словам П., его избили и предупредили, что в течение пяти дней его родственники должны передать для конкретного силовика 300 тысяч рублей. "Активисты" подчеркнули, что отказ обернется для него изнасилованием с последующей публикацией ролика в Интернете.

Затем его "проинструктировал" сотрудник службы безопасности учреждения, которому и предназначались деньги. Передача взятки в конвертах через почтовый ящик была заснята на видео. Между тем силовик предупредил заключенного, что последует страшная расплата, если заключенный или его родня кому-то расскажут про деньги.

Подвергся насилию и осужденный по фамилии Б., который также оказался в указанной выше больнице. Местные "активисты" потребовали от него и прибывших с ним мужчин написать объяснительные. В документе надо было указать, что никаких претензий к сотрудникам ФСИН ни у кого нет. Если человек отказывался писать, то его избивали и грозили сделать "опущенным".

В один из дней Б. привязали к кровати и периодически били палками. Заключенный уверен, что насилие совершается с ведома местных сотрудников ФСИН. С осужденного также вымогали деньги и угрожали изнасилованием. Ему ничего не оставалось делать, как попросить супругу перевести требуемую сумму. Жена осужденного "подняла шум". Узнав об этом, "активисты" пришли к Б. и потребовали документально подтвердить, будто деньги он проиграл в карты. Осужденный также должен был подтвердить этот факт при общении со следователем.

Подвергся насилию и сидевший в колонии, расположенной в городе Энгельсе. По словам осужденного Е., с него стали требовать 1,5 миллиона рублей за строительство мечети на территории колонии. За отказ платить его избили палками, брызгали в лицо из газового баллончика. Осужденный отметил, что в течение четырех лет подвергался избиению, но медпомощи никто не оказывал. Он добавил, что тех, кто писал жалобы, якобы насиловали и убивали.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку по фактам, озвученным пострадавшим. Кроме того, СК завел уголовное дело, но неизвестно, по каким статье и эпизоду.