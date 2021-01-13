Боевик о похищении российских социологов в Ливии получит продолжение

Киноистория о социологе Максиме Шугалее получит третью часть. Съемки еще не начались, но у режиссера есть определенные задумки по реализации.

Киноистория о социологе Максиме Шугалее получит третью часть. Съемки еще не начались, но у режиссера есть определенные задумки по реализации.

О замысле снять третью часть рассказал режиссер второй части Максим Бриус. Он сообщил, что поздравил Шугалея и Самера Суэйфана после их возвращения домой. Режиссер продолжает следить за судьбой россиян после их освобождения, передает ФАН. Премьера сиквела состоялась 6 сентября 2020 года.

"Честно говоря, я думаю о продолжении этого фильма. Есть у меня кое-какие идеи, как можно было бы это сделать интересно. Пока все на уровне задумок, съемок еще нет", — заметил он.

Бриус рассказал, что третий фильм будет посвящен возвращению россиян домой и их дальнейшей жизни. Он уверен, что эту историю можно рассказывать еще очень долго. Произошедшее является хорошей основой для политической драмы, резюмировал Бриус.

Весной 2019 года социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения исследования. Местные боевики похитили россиян и держали в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений. Более полутора лет они находились в плену, пока не были освобождены.