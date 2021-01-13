Глава ЛДПР ищет преемника

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о преемнике может решиться на очередном съезде партии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о преемнике может решиться на очередном съезде партии.

Политик напомнил, что фракция не вещь, чтобы ее передавать. По словам Жириновского, другой представитель фракции может занять главенствующий пост на очередном съезде ЛДПР. Однако сейчас многие боятся взять на себя ответственность, потому что управлять политической силой тяжело. Чтобы руководить фракцией, необходимо быть публичным, обладать определенными знаниями и уметь отвечать на любой вопрос в любое время.

Телеканал "Царьград" ранее сообщал, что Владимир Жириновский рассказал о единственном шансе действующего президента США Дональда Трампа спастись от "уничтожения".