Конгрессмены начали рассматривать вопрос об импичменте Трампу

Рассмотрение вопроса об импичменте президенту США Дональду Трампу по статье "Подстрекательство к мятежу" началось в Палате представителей.

Рассмотрение вопроса об импичменте президенту США Дональду Трампу по статье "Подстрекательство к мятежу" началось в Палате представителей.

Статья содержит обвинительную формулировку о совершении Трампом "особо тяжких преступлений и правонарушений". Кроме самого импичмента, ему грозит запрет занимать любые выборные должности в будущем. Если конгрессмены проголосуют по резолюции и подконтрольная демократам палата примет ее, дело перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выйдет с каникул только 19 января, то есть за день до инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена.

Трампа обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты, якобы спровоцировав акцию протеста 6 января в Вашингтоне с захватом Капитолия.