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17:55   13 Января 2021
Весь мир

«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина прокомментировала текущую ситуацию в США. По ее словам, последнее время американская власть руководствуется правилом «чем хуже, тем лучше» при принятии тех или иных решений. Об этом она рассказала на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» 13 января.

Ранее председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила отказаться от использования в официальной документации гендерных определений. В частности, заменить «он» и «она» на нейтральные и избавиться от родственных обращений.

«Необходимо создать комитет, который должен будет почтить все гендерные идентичности, изменив местоимения и обозначения семейного родства на нейтральные», — сказала Пелоси.

Например, Пелоси предложила указывать вместо «он или она подает в отставку», «он и она исполняет обязанности», «он или она занимает» — «член палаты представителей» или «делегат». А слова «отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя» заменить на «родитель, ребенок».

«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

Как отметила Бутина, таким образом Демократическая партия США, вероятно, пытается «напугать» своих оппонентов-республиканцев.

«Такое ощущение, что американские элиты исходят из концепции “чем хуже, тем лучше”. То есть в ходе протестов, когда пытались взять Капитолий, эта ситуация всячески обострялась. Потому что это был бы замечательный повод в очередной раз подвести Дональда Трампа под импичмент, выдвинуть ему обвинения. Хотя все понимают, что он уже не игрок. Он уходит с поста скоро. Но есть желание довести эту ситуацию до апогея, продемонстрировать его несостоятельность, как президента», — не сомневается гость онлайн-эфира.

Все это свидетельствует о закате США, констатировала Бутина. По словам общественницы, в стране и раньше существовала протестная активность, однако только сейчас это стало достоянием мировой общественности.

«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

«Я пессимист. Каждое государство проходит период своего рассвета и заката. И то, что мы сейчас видим, мы видим закат США. Это не злорадство. Если смотреть исторически, это совершенно закономерно. Они в какой-то момент утратили баланс в мире. Он поддерживался между СССР и США, и они делали все возможное, чтобы уничтожить своего противника, но это прямой путь к самоуничтожению. Они совершенно потеряли границы», — подчеркнула Бутина.

Кроме того, участница пресс-конференции выразила мнение, что в скором времени те или иные штаты Америки заявят о своей независимости. Причина тому — крах системы, прежде всего, в глазах самих американских граждан.

«Для самих американцев США должны быть образцом собственной непогрешимости, уникальности и в необходимости транслировать собственную позицию всему миру. И под это с самих американцев снимали деньги — например, на космическую программу. Они сами увидели, что у них во дворе не все в порядке. Я считаю, дело дойдет до Разъединенных Штатов Америки», — уверена общественница.

«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

Ярким примером подрыва американского авторитета стала ситуация с блокировкой аккаунтов пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По словам Бутиной, руководство фактически отдало свою власть в «третьи руки».

«Они используют ресурс, чтобы заблокировать акканут, на минуточку, президента. Но важно не это. А то, что они отдают эту власть в третьи руки. Даже не государство, не государственная цензура принимает решение. Они вводят в мировое пространство новую силу — информационных гигантов, которые сами решают, что есть хорошо, что есть плохо, что допустимо. Они собственно кто? Кто уполномочил этих людей? Это джины из бутылки», — сказала член ОП РФ.

Так, американская политика фактически оказалась в руках крупного капитала.

«Трамп сам пришел к власти через Twitter. И эволюция пожрала своих же детей», — подытожила спикер.

Протесты сторонников Трампа в Вашингтоне завершились штурмом Капитолия. 6 января Конгресс США собирался официально утвердить избрание Джо Байдена. Однако заседание прервала толпа протестующих. В ходе столкновений погибли 5 человек.

«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

Некоторые американские политики возложили ответственность за произошедшее на Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». В частности, они рассматривают вопрос о его досрочной отставке. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

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