«Мы видим закат США». Бутина объяснила, почему Вашингтон утратил баланс

По словам члена Общественной палаты РФ, напряженная политическая обстановка в стране может привести к Разъединенным Штатам Америки.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина прокомментировала текущую ситуацию в США. По ее словам, последнее время американская власть руководствуется правилом «чем хуже, тем лучше» при принятии тех или иных решений. Об этом она рассказала на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» 13 января.

Ранее председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила отказаться от использования в официальной документации гендерных определений. В частности, заменить «он» и «она» на нейтральные и избавиться от родственных обращений.

Нэнси Пелоси хочет ввести в Конгрессе США гендерно-нейтральные обращения:https://t.co/zd4dLzKix3 pic.twitter.com/owKlY2dcmS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 12, 2021

«Необходимо создать комитет, который должен будет почтить все гендерные идентичности, изменив местоимения и обозначения семейного родства на нейтральные», — сказала Пелоси.

Например, Пелоси предложила указывать вместо «он или она подает в отставку», «он и она исполняет обязанности», «он или она занимает» — «член палаты представителей» или «делегат». А слова «отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя» заменить на «родитель, ребенок».

Как отметила Бутина, таким образом Демократическая партия США, вероятно, пытается «напугать» своих оппонентов-республиканцев.

«Такое ощущение, что американские элиты исходят из концепции “чем хуже, тем лучше”. То есть в ходе протестов, когда пытались взять Капитолий, эта ситуация всячески обострялась. Потому что это был бы замечательный повод в очередной раз подвести Дональда Трампа под импичмент, выдвинуть ему обвинения. Хотя все понимают, что он уже не игрок. Он уходит с поста скоро. Но есть желание довести эту ситуацию до апогея, продемонстрировать его несостоятельность, как президента», — не сомневается гость онлайн-эфира.

Все это свидетельствует о закате США, констатировала Бутина. По словам общественницы, в стране и раньше существовала протестная активность, однако только сейчас это стало достоянием мировой общественности.

«Я пессимист. Каждое государство проходит период своего рассвета и заката. И то, что мы сейчас видим, мы видим закат США. Это не злорадство. Если смотреть исторически, это совершенно закономерно. Они в какой-то момент утратили баланс в мире. Он поддерживался между СССР и США, и они делали все возможное, чтобы уничтожить своего противника, но это прямой путь к самоуничтожению. Они совершенно потеряли границы», — подчеркнула Бутина.

Кроме того, участница пресс-конференции выразила мнение, что в скором времени те или иные штаты Америки заявят о своей независимости. Причина тому — крах системы, прежде всего, в глазах самих американских граждан.

«Для самих американцев США должны быть образцом собственной непогрешимости, уникальности и в необходимости транслировать собственную позицию всему миру. И под это с самих американцев снимали деньги — например, на космическую программу. Они сами увидели, что у них во дворе не все в порядке. Я считаю, дело дойдет до Разъединенных Штатов Америки», — уверена общественница.

Ярким примером подрыва американского авторитета стала ситуация с блокировкой аккаунтов пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По словам Бутиной, руководство фактически отдало свою власть в «третьи руки».

«Они используют ресурс, чтобы заблокировать акканут, на минуточку, президента. Но важно не это. А то, что они отдают эту власть в третьи руки. Даже не государство, не государственная цензура принимает решение. Они вводят в мировое пространство новую силу — информационных гигантов, которые сами решают, что есть хорошо, что есть плохо, что допустимо. Они собственно кто? Кто уполномочил этих людей? Это джины из бутылки», — сказала член ОП РФ.

Так, американская политика фактически оказалась в руках крупного капитала.

«Трамп сам пришел к власти через Twitter. И эволюция пожрала своих же детей», — подытожила спикер.

Протесты сторонников Трампа в Вашингтоне завершились штурмом Капитолия. 6 января Конгресс США собирался официально утвердить избрание Джо Байдена. Однако заседание прервала толпа протестующих. В ходе столкновений погибли 5 человек.

Некоторые американские политики возложили ответственность за произошедшее на Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». В частности, они рассматривают вопрос о его досрочной отставке. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.