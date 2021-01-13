В Испании объявлен самый высокий уровень опасности из-за аномальных снегопадов

Буря Филомена, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, унесла жизни как минимум четырех человек. Мадрид полностью парализован, уборочная техника не справляется.

Буря Филомена, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, унесла жизни как минимум четырех человек. Мадрид полностью парализован, уборочная техника не справляется.

Мощный снегопад парализовал Испанию. Жертвами непогоды уже стали четыре человека. Метель стала причиной коллапса в городе. Власти Мадрида объявили о повышении уровня опасности до самого критического — красного, сообщает Aljazeera.

Тысячи людей оказались в снежной ловушке после ночного снегопада, который накрыл Испанию снова. Военные выехали на помощь всем людям, которые застряли на трассах, железнодорожных вокзалах.

Власти Мадрида убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости. В Испании зафиксирован самый сильный снегопад за 80 лет. Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало снежную бурю "беспрецедентной с начала этого века".