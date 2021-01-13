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17:28   13 Января 2021
Политика

Мишустин поддержал решение о расширении списка лауреатов правительственного конкурса

Мишустин поддержал решение о расширении списка лауреатов правительственного конкурса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин вручил награды лауреатам премии Правительства в области СМИ.

Обращаясь к победителям правительственного конкурса Мишустин отметил, что поддерживает предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов с 2021 года. Кроме того, премьер заявил, что считает необходимым убрать премьерскую номинацию.

"В дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо", — сказал Михаил Мишустин.

Российский премьер-министр напомнил, что лауреатами конкурса Правительства в области СМИ ежегодно становится десять журналистов. Каждый победитель получает премию в размере одного миллиона рублей.

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#правительство #мишустин #Премия Правительства в области СМИ

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