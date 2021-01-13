17:28 13 Января 2021Политика
Мишустин поддержал решение о расширении списка лауреатов правительственного конкурса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин вручил награды лауреатам премии Правительства в области СМИ.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин вручил награды лауреатам премии Правительства в области СМИ.
Обращаясь к победителям правительственного конкурса Мишустин отметил, что поддерживает предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов с 2021 года. Кроме того, премьер заявил, что считает необходимым убрать премьерскую номинацию.
"В дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо", — сказал Михаил Мишустин.
Российский премьер-министр напомнил, что лауреатами конкурса Правительства в области СМИ ежегодно становится десять журналистов. Каждый победитель получает премию в размере одного миллиона рублей.