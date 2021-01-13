Зеленскому придется выбрать между ссорой с олигархами и политическим кризисом

"Тарифный Майдан" ставит президента Украины Владимира Зеленского перед выбором между олигархами и угрозой кризиса, считает политолог Андрей Золотарев.

"Тарифный Майдан" ставит президента Украины Владимира Зеленского перед выбором между олигархами и угрозой кризиса, считает политолог Андрей Золотарев.

Повышение тарифов на газ раздражает украинцев, и ситуация в стране начинает обостряться. На Украине назревает "тарифный Майдан", который ставит Зеленского перед тяжелым выбором.

Золотарев говорит, что у украинского лидера осталось не более двух недель, чтобы определиться, на чьей он стороне.

"Либо он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) на стороне олигархов, и тогда превращается в аналог безвластного экс-президента (Украины — Прим. ред.) Виктора Ющенко, либо он отменяет повышение тарифов", — утверждает эксперт.

Если Зеленский отменит повышение тарифов, то протестов не будет, но такое действие крупно поссорит президента с олигархами. Простых вариантов в этой ситуации нет, а если президент затянет с принятием решения, то "это будет себе дороже", убежден эксперт. Придется ссориться с олигархическим кооперативом или "получить" политический кризис, заключил Золотарев.

Зеленский ранее пообещал жестоко наказать за контрабанду вакцины. По его словам, у государства есть четкий план вакцинации, сообщал телеканал "360".