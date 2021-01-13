Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:31   13 Января 2021
Весь мир

Политолог Шитов рассказал о «закате американской империи» после штурма Капитолия

Политолог Шитов рассказал о «закате американской империи» после штурма Капитолия

Члены Демократической партии США из юридического комитета Палаты представителей подготовили документы к импичменту действующего президента Дональда Трампа. Американского лидера обвинили в «особо тяжком преступлении против страны», имея ввиду его призывы к сторонникам собраться у здания Капитолия 6 января.

«Факты свидетельствуют о том, что он [Дональд Трамп] не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента президента Трампу», — говорится в подготовленном демократами документе.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» журналист и политолог, бывший корреспондент ТАСС в Соединенных Штатах Андрей Шитов рассказал, что события, которые сейчас происходят в американской политике, вполне можно назвать «закатом империи».

«Закат американской империи сейчас очевиден, мне кажется, для всех, включая ее хозяев. Насколько быстрым и радикальным будет этот закат я пока судить не берусь. Потому что нынешние события, с одной стороны, показывают глубочайший кризис политической системы страны, а с другой раскрывают ее положительные стороны. Ведь архаичная система, которую в России принято ругать, смогла выстоять даже после таких потрясений», — заявил эксперт.

По мнению Шитова, не стоит ожидать, что система политики США «возьмет и рухнет» в течение нескольких дней, но процесс ее распада уже запущен. Президент Дональд Трамп пытался бороться с властью социальных сетей над государственным устройством, но проиграл, поскольку его заблокировали на всех крупнейших цифровых площадках.

Политолог Шитов рассказал о «закате американской империи» после штурма Капитолия

«Знаменитый 230 раздел закона, который фактически освобождает социальные сети от всякой ответственности, одолел Трампа. Но мне кажется, что американцы все-таки опять стреляют себе в ногу. Потому что и сами жители США ясно дали понять властям, что прошедшие выборы были нечестными, и лидеры других государств обратили внимание на штурм Капитолия», — добавил специалист.

Несмотря на «закат американской империи» Джозеф Байден 20 января все же станет президентом, а значит будет пытаться справиться с тем «набором вызовов», который он сам себе придумал во время президентской гонки осенью 2020 года. Андрей Шитов уверен: главной повесткой дня для пожилого демократа станет пандемия коронавируса, ведь США до сих пор находятся на первом месте по числу зараженных людей. По состоянию на 13 января 2021 года в стране зафиксировано 22 903 333 случая заболевания.

«Политических вызовов у Байдена – вагон и маленькая тележка. Но в целом его задача на весь четырехлетний срок – это сформировать свое президентское наследие. И я надеюсь, что, как специалист по внешней политике, он обратится сначала именно туда. Также Байдену нужно будет уделить внимание на ДСНВ – последний договор, подписанный Россией и США в области вооружения. Это важнейшая задача администрации президента», — подытожил политолог.

Политолог Шитов рассказал о «закате американской империи» после штурма Капитолия

Справка ПС

В ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, которые не готовы мириться с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. За несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание и захватили кабинеты, а конгрессменов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Пять человек в ходе беспорядков было убито, задержано около 50 нарушителей. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация Джо Байдена 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров