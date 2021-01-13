Политолог Шитов рассказал о «закате американской империи» после штурма Капитолия

Эксперт уверен, что процесс развала политической системы Соединенных Штатов уже начался.

Члены Демократической партии США из юридического комитета Палаты представителей подготовили документы к импичменту действующего президента Дональда Трампа. Американского лидера обвинили в «особо тяжком преступлении против страны», имея ввиду его призывы к сторонникам собраться у здания Капитолия 6 января.

«Факты свидетельствуют о том, что он [Дональд Трамп] не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента президента Трампу», — говорится в подготовленном демократами документе.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» журналист и политолог, бывший корреспондент ТАСС в Соединенных Штатах Андрей Шитов рассказал, что события, которые сейчас происходят в американской политике, вполне можно назвать «закатом империи».

«Закат американской империи сейчас очевиден, мне кажется, для всех, включая ее хозяев. Насколько быстрым и радикальным будет этот закат я пока судить не берусь. Потому что нынешние события, с одной стороны, показывают глубочайший кризис политической системы страны, а с другой раскрывают ее положительные стороны. Ведь архаичная система, которую в России принято ругать, смогла выстоять даже после таких потрясений», — заявил эксперт.

По мнению Шитова, не стоит ожидать, что система политики США «возьмет и рухнет» в течение нескольких дней, но процесс ее распада уже запущен. Президент Дональд Трамп пытался бороться с властью социальных сетей над государственным устройством, но проиграл, поскольку его заблокировали на всех крупнейших цифровых площадках.

«Знаменитый 230 раздел закона, который фактически освобождает социальные сети от всякой ответственности, одолел Трампа. Но мне кажется, что американцы все-таки опять стреляют себе в ногу. Потому что и сами жители США ясно дали понять властям, что прошедшие выборы были нечестными, и лидеры других государств обратили внимание на штурм Капитолия», — добавил специалист.

Несмотря на «закат американской империи» Джозеф Байден 20 января все же станет президентом, а значит будет пытаться справиться с тем «набором вызовов», который он сам себе придумал во время президентской гонки осенью 2020 года. Андрей Шитов уверен: главной повесткой дня для пожилого демократа станет пандемия коронавируса, ведь США до сих пор находятся на первом месте по числу зараженных людей. По состоянию на 13 января 2021 года в стране зафиксировано 22 903 333 случая заболевания.

«Политических вызовов у Байдена – вагон и маленькая тележка. Но в целом его задача на весь четырехлетний срок – это сформировать свое президентское наследие. И я надеюсь, что, как специалист по внешней политике, он обратится сначала именно туда. Также Байдену нужно будет уделить внимание на ДСНВ – последний договор, подписанный Россией и США в области вооружения. Это важнейшая задача администрации президента», — подытожил политолог.

Справка ПС

В ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, которые не готовы мириться с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. За несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание и захватили кабинеты, а конгрессменов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Пять человек в ходе беспорядков было убито, задержано около 50 нарушителей. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация Джо Байдена 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.