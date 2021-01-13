Председатель Госдумы назвал работу парламентских фракций эффективной

Члены всех фракций могут заслуженно пройти в Думу в сентябре 2021 года. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Члены всех фракций могут заслуженно пройти в Думу в сентябре 2021 года. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин считает, что партии, которые представлены в текущем созыве Госдумы, имеют все возможности преодолеть проходной барьер на предстоящих парламентских выборах. Председатель Государственной думы РФ назвал работу всей фракций эффективной. Вместе с тем Володин призывает депутатов заручиться поддержкой народа, поскольку определять членов Госдумы следующего созыва предстоит ему.

"Это решит избиратель. Поэтому многое еще нужно сделать, чтобы заручиться большей поддержкой и прийти со своими единомышленниками для реализации политических программ, для отстаивания интересов страны, избирателей", — сказал Володин.

Политический деятель пообещал журналистам, что в следующем созыве будет немало новых лиц. Традиционно состав Думы обновится в среднем на 50%.