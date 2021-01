Принц Гарри отрастил конский хвост после переезда в США

Об этом рассказал американский актер Роб Лоу, один из соседей королевской четы.

Британский принц Гарри сменил прическу и отрастил конский хвост. Об этом рассказал американский актер Роб Лоу, один из соседей королевской четы.

В эфире шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом Лоу рассказал, что Гарри привык к жизни в Лос-Анджелесе.

