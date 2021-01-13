Принц Гарри отрастил конский хвост после переезда в США

Об этом рассказал американский актер Роб Лоу, один из соседей королевской четы.

Британский принц Гарри сменил прическу и отрастил конский хвост. Об этом рассказал американский актер Роб Лоу, один из соседей королевской четы.

В эфире шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом Лоу рассказал, что Гарри привык к жизни в Лос-Анджелесе.

«Я только что столкнулся с вашим земляком, английским сокровищем, принцем Гарри, это было на светофоре 10 минут назад. Мне как стороннему наблюдателю показалось, что его волосы сильно отрасли и были туго зачесаны и собраны сзади», — поделился актер.

.@RobLowe has the scoop on Prince Harry. pic.twitter.com/ChDgxKSOdM — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 12, 2021

Актер увидел Гарри во время поездки в автомобиле, поэтому едущий усомнился в его словах. Однако Лоу выразил уверенность в том, что видел именно Гарри — он специально проехал за ним к дому герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл

«Он был очень замкнутым, но я наконец-то увидел его, сидя за рулем своей машины», — подчеркнул актер.

В начале 2020 года британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Весной они покинули Великобританию и теперь живут в США.