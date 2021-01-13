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17:06   13 Января 2021
Армия

Главы МИД РФ и Армении обсудили выполнение договоренностей по НКР от 11 января

Главы МИД РФ и Армении обсудили выполнение договоренностей по НКР от 11 января

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном. Об этом говорится в сообщении на портале российского ведомства.

Лавров и Айвазян обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Руководители министерств также обговорили реализацию московских договоренностей. Речь идет о трехстороннем соглашении России, Армении и Азербайджана о разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе, которое подписано 11 января.

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#мид #лавров #армения #Ара Айвазян

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