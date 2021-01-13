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17:02   13 Января 2021
Шоу-бизнес

Певица Варвара была вынуждена пойти работать в ресторан из-за пандемии

Певица Варвара была вынуждена пойти работать в ресторан из-за пандемии

Исполнительница Алена Сусова, более известная как Варвара, призналась, что ей пришлось согласиться выступать в ресторанах за деньги в пандемию коронавируса.

В 2020 году звезда столкнулась с трудностями. Многие ее выступления были отменены из-за пандемии коронавируса, Варвара лишилась львиной части дохода. В такой сложной ситуации ей пришлось пойти на радикальные меры и согласиться на заказные концерты в ресторанах. Это помогло ей "выжить" во время коронавирусных ограничений.

"До этого в таком формате никогда не работала, потому что я не совсем, так сказать, заказная певица. Если нас и заказывали, то это были крупные предприятия и выступления проходили в зале", — рассказала исполнительница NEWS.ru.

Однако в этой ситуации она нашла и свои плюсы. Из-за сорванных концертов у нее появилось больше времени на мужа и детей. Варвара увлеклась готовкой и научилась делать вкусные блюда.

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#певица #коронавирус #варвара

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