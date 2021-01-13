Сенаторы обсудят изменения законодательства РФ в области треш-стримов

Члены Совета Федерации РФ в ближайшие две недели обсудят совершенствование законодательства для противодействия треш-стримам. Ситуацию прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Члены Совета Федерации РФ в ближайшие две недели обсудят совершенствование законодательства для противодействия треш-стримам. Ситуацию прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Он ранее выступил с инициативой на уровне закона запретить трансляции с демонстрацией насилия и вовлечением в него зрителей. Пушков рассказал телеканалу "360", что интернет выполняет определенную воспитательную функцию. Вследствие чего Сеть не может использоваться для демонстрации жестоких поступков и оправдания преступлений.

Регулировать интернет-пространство можно будет после усовершенствования Уголовного кодекса. В нем необходимо прописать специфику треш-стримов и меры воздействия на них.