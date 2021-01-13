Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:42   13 Января 2021
Политика

Сенаторы обсудят изменения законодательства РФ в области треш-стримов

Сенаторы обсудят изменения законодательства РФ в области треш-стримов

Члены Совета Федерации РФ в ближайшие две недели обсудят совершенствование законодательства для противодействия треш-стримам. Ситуацию прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Он ранее выступил с инициативой на уровне закона запретить трансляции с демонстрацией насилия и вовлечением в него зрителей. Пушков рассказал телеканалу "360", что интернет выполняет определенную воспитательную функцию. Вследствие чего Сеть не может использоваться для демонстрации жестоких поступков и оправдания преступлений.

Регулировать интернет-пространство можно будет после усовершенствования Уголовного кодекса. В нем необходимо прописать специфику треш-стримов и меры воздействия на них.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#совфед #пушков #треш-стрим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров