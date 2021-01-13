Датская компания Ramboll отказалась от проекта "Северный поток — 2"

Инжиниринговая компания Ramboll из Дании заявила об отказе от участия в строительстве российского газопровода "Северный поток — 2".

Инжиниринговая компания Ramboll из Дании заявила об отказе от участия в строительстве российского газопровода "Северный поток — 2".

Организация опасается санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, передает издание Politiken со ссылкой на доверенный источник. Однако в самой компании дать комментарий по этому поводу отказались.

"К сожалению, мы не будем это комментировать", — сообщили в пресс-центре Ramboll.

Ранее власти США намекали на введение новых ограничений для участвующих в строительстве проекта компаний. Знакомый с ситуацией источник сообщал СМИ, что Госдеп хочет опубликовать перечень способствующих реализации "СП-2" предприятий до конца недели.