Журавко указал на раскол в украинском обществе из-за доносов на русскоговорящих

Доносы на русскоговорящих граждан могут усугубить раскол в украинском обществе. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Доносы на русскоговорящих граждан могут усугубить раскол в украинском обществе. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Парламентарий прокомментировал методичку по доносам на русскоговорящих продавцов, которую опубликовал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в Facebook.

По словам Журавко, это усугубит ситуацию в обществе. Вся юго-восточная часть страны не будет писать доносы. А подобные действия украинских чиновников добавят злобы и вызовут агонию у граждан. Экс-депутат не исключил вариант того, что раскол в обществе может привести к рукоприкладству.

В дальнейшем появятся полицейские, которые будут пытаться устроить скандал из-за использования русского языка. Вследствие чего граждане возненавидят украинский язык и отдадут предпочтение русскому, передает издание Nation News.