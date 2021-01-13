Сестра главы КНДР назвала "наихудшими дураками" южнокорейских военнослужащих

Младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном и назвала их "наихудшими дураками".

Младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном и назвала их "наихудшими дураками".

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По ее словам, излишнее внимание южнокорейских военнослужащих к торжествам в "чужом доме" является открытым проявлением враждебности. Сестра главы КНДР Ким Чен Ына подчеркнула, что в стране проходят не военные учения, а торжественные мероприятия, приуроченные к съезду партии.

"Они (военные Южной Кореи — Прим. ред.) являются наихудшими дураками, которые будут обижены, если их назовут вторыми в мировом масштабе среди тех, кто нелепо ведут себя", — заявила Ким Е Чжон.

Она также предположила, что Сеул мог испугаться военного парада, и назвала южнокорейское правительство "поистине непонятной странной шайкой".