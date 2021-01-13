Илья Ремесло назвал Навального фейковым юристом

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совершенно законно подала в суд ходатайство об отмене условного осуждения блогера Алексея Навального, утверждает юрист Илья Ремесло.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совершенно законно подала в суд ходатайство об отмене условного осуждения блогера Алексея Навального, утверждает юрист Илья Ремесло.

Соратники блогера попытались упрекнуть ФСИН в "незаконности действий" в отношении Навального. Однако такое демонстрирует только некомпетентность Навального и его сторонников в юридических вопросах, уверен Ремесло.

Юрист объяснил, что аргументы сторонников Навального не согласуются с нюансами лечения блогера в Германии. С 15 октября Навальный уже не имел никаких медицинских оснований оставаться за границей, так что он вполне мог прибыть в Москву, как этого требовал ФСИН, пишет "ПолитЭксперт".

"Беда Алеши (Навального — Прим.ред.) в том, что он фейковый юрист, не имевший практики в судах", — говорит эксперт.

Сторонники блогера и сам Навальный или элементарно не знают законов РФ, или пытаются манипулировать общественным мнением. ФСИН имел полное право подать в суд и потребовать замены наказания Навальному, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении Алексея Навального. Следователи считают, что блогер потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, отправленных в качестве пожертвования, сообщал телеканал "360".