Польша опубликует научное издание главного сочинения Гитлера

Издатели уверяют, что рекламировать книгу не будут, а цена на нее будет очень высокой.

В Польше собираются опубликовать научное издание книги «Mein Kampf» («Моя борьба» — нем.), которую написал Адольф Гитлер.

На польский книгу переводил историк и политолог Евгениуш Круль, который также добавил сноски и критические введения. Она работал над научным переизданием центрального труда лидера нацистов в течение трех лет.

«Первоначально планировалось издание при сотрудничестве с Институтом политических исследований Польской академии наук. Однако после протестов некоторых ученых власти института в 2016 году отказались от участия в этом проекте», — пишет польская газета Rzeczpospolita.

В издательстве обратили внимание, что цена книги будет «заградительной» для большинства людей, а рекламировать научное издание «Mein Kampf» никто не собирается. Евгениуш Круль также напомнил, что уголовный кодекс Польши не подразумевает наказание за научную деятельность, а значит издание книги можно назвать полностью законным.

Ее первое критическое издание впервые напечатали в Германии еще в 2016 году с согласия немецкого центрального совета евреев Института новейшей истории в Мюнхене.

В России книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf» была внесена в список экстремистских материалов в апреле 2010 года.