Американская рэперша пыталась выдать извращение за любовь к умершему коту

Исполнительница рэпа из США Азилия Бэнкс выложила в сеть Instagram видеоролик с актом вандализма и извращения. Рэперша выкопала своего умершего кота и сварила его.

Исполнительница рэпа из США Азилия Бэнкс выложила в сеть Instagram видеоролик с актом вандализма и извращения. Рэперша выкопала своего умершего кота и сварила его.

Свой поступок Бэнкс объяснила огромной любовью к своему умершему питомцу. Пост Бэнкс удалила, но видео было замечено, его выложили в Twitter. Рэперша пыталась оправдаться перед подписчиками.

"Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены", — написала она.

Подписчики считают, что рэперша перепутала таксидермию и извращение, выставив на обозрение в интернете череп животного.

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