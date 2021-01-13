Карасев предложил Украине «мирный способ» завоевания Крыма

Киев должен всеми силами поддерживать украинское присутствие в Крыму, хотя бы на уровне торговых сетей и частной предпринимательской деятельности. Таким образом Украина осуществляет «торговое завоевание» полуострова.

Киев должен всеми силами поддерживать украинское присутствие в Крыму, хотя бы на уровне торговых сетей и частной предпринимательской деятельности. Таким образом Украина осуществляет «торговое завоевание» полуострова.

Об этом, выступая в телепередаче на украинском канале «Наш», заявил киевский политолог Вадим Карасев, комментируя разгоревшийся после новогодних праздников скандал из-за работающей в Севастополе крупнейшей украинской торговой сети Novus.

Как выяснилось в начале первой рабочей недели 2021 года, украинская торговая сеть Novus, принадлежащая литовским бизнесменам, продолжает работать в российском Севастополе, нарушая таким образом санкции, веденные против Крымского полуострова самой Украиной и Евросоюзом.

Комментируя эту новость, вызвавшую настоящий скандал в украинских СМИ, Вадим Карасев отметил, что Украина совершенно напрасно отгораживается от Крыма, настраивая тем самым крымчан против себя.

По мнению эксперта, сам факт присутствия в Крыму украинских торговых сетей дает Киеву право считать, что Украина с этих территорий и не уходила. И в дальнейшем украинцы должны как можно чаще бывать на полуострове и открывать там свой бизнес.

«Ведь это же присутствие Украины в Крыму, это торговое завоевание Крыма. Наоборот, надо стараться любой из способов использовать для того, чтобы завоевать Крым, чтобы там больше было украинского. Это же важный момент…», — подчеркивает Карасев.

Чем больше в Крыму будет всего украинского, чем больше там будет самих украинцев с их национальной валютой – гривной, чем больше они будут наполнять там кафе и другие общественные места, тем больше сами крымчане будут ощущать связь с Украиной, добавил эксперт в заключение.

Напомним, полуостров Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, в ходе которого крымчане и севастопольцы при рекордно высокой явке на избирательные участки единодушно высказались за вхождение в состав РФ.

Однако Украина, где перед этим в феврале 2014 года произошел государственный переворот, отказалась признать законность проведенного в Крыму референдума и легитимность его результатов. По мнению украинских властей, которого они продолжают придерживаться на протяжении почти семи лет, Россия якобы аннексировала полуостров. В связи с этим Украина и поддержавшие ее страны Запада ввели против России и Крыма экономические санкции. Кроме того, Украина организовала полуострову транспортную, энергетическую и водную блокаду, пытаясь такими мерами заставить жителей Крыма изменить свое решение.

Российское руководство, однако, неоднократно на разных уровнях подчеркивало, что воссоединение Крыма с РФ было проведено демократично и законно. Вопрос принадлежности Крымского полуострова закрыт окончательно и не подлежит пересмотру.