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17:55   13 Января 2021
Ближнее зарубежье

Карасев предложил Украине «мирный способ» завоевания Крыма

Карасев предложил Украине «мирный способ» завоевания Крыма

Киев должен всеми силами поддерживать украинское присутствие в Крыму, хотя бы на уровне торговых сетей и частной предпринимательской деятельности. Таким образом Украина осуществляет «торговое завоевание» полуострова.

Об этом, выступая в телепередаче на украинском канале «Наш», заявил киевский политолог Вадим Карасев, комментируя разгоревшийся после новогодних праздников скандал из-за работающей в Севастополе крупнейшей украинской торговой сети Novus.

Как выяснилось в начале первой рабочей недели 2021 года, украинская торговая сеть Novus, принадлежащая литовским бизнесменам, продолжает работать в российском Севастополе, нарушая таким образом санкции, веденные против Крымского полуострова самой Украиной и Евросоюзом.

Комментируя эту новость, вызвавшую настоящий скандал в украинских СМИ, Вадим Карасев отметил, что Украина совершенно напрасно отгораживается от Крыма, настраивая тем самым крымчан против себя.

Карасев предложил Украине «мирный способ» завоевания Крыма

По мнению эксперта, сам факт присутствия в Крыму украинских торговых сетей дает Киеву право считать, что Украина с этих территорий и не уходила. И в дальнейшем украинцы должны как можно чаще бывать на полуострове и открывать там свой бизнес.

«Ведь это же присутствие Украины в Крыму, это торговое завоевание Крыма. Наоборот, надо стараться любой из способов использовать для того, чтобы завоевать Крым, чтобы там больше было украинского. Это же важный момент…», — подчеркивает Карасев.

Чем больше в Крыму будет всего украинского, чем больше там будет самих украинцев с их национальной валютой – гривной, чем больше они будут наполнять там кафе и другие общественные места, тем больше сами крымчане будут ощущать связь с Украиной, добавил эксперт в заключение.

Карасев предложил Украине «мирный способ» завоевания Крыма

Напомним, полуостров Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, в ходе которого крымчане и севастопольцы при рекордно высокой явке на избирательные участки единодушно высказались за вхождение в состав РФ.

Однако Украина, где перед этим в феврале 2014 года произошел государственный переворот, отказалась признать законность проведенного в Крыму референдума и легитимность его результатов. По мнению украинских властей, которого они продолжают придерживаться на протяжении почти семи лет, Россия якобы аннексировала полуостров. В связи с этим Украина и поддержавшие ее страны Запада ввели против России и Крыма экономические санкции. Кроме того, Украина организовала полуострову транспортную, энергетическую и водную блокаду, пытаясь такими мерами заставить жителей Крыма изменить свое решение.

Российское руководство, однако, неоднократно на разных уровнях подчеркивало, что воссоединение Крыма с РФ было проведено демократично и законно. Вопрос принадлежности Крымского полуострова закрыт окончательно и не подлежит пересмотру.

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