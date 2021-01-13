Переговоры лидеров стран-членов "нормандской четверки" показали незаинтересованность Киева в решении кризиса в Донбассе.

Переговоры лидеров стран-членов "нормандской четверки" показали незаинтересованность Киева в решении кризиса в Донбассе.

Украина стремится оставить ситуацию в Донбассе в замороженном виде, пишет "ПолитНавигатор". Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, что по результатам переговоров "нормандской четверки" не удалось прийти к какому-либо решению.

По его словам, Киев рискует, предпринимая шаги по обострению ситуации в Донбассе.

"Возобновлять боевые действия было бы самоубийством", — сказал Дмитрий Козак.

Спецпредставитель ЛНР Родион Мирошник также прокомментировал обстановку. По его мнению, результатом встречи в Германии стала очередная "договоренность договариваться". Киев не желает исполнять заключенные договоренности и пытается затягивать процесс принятия окончательного решения по Донбассу. В итоге Украина применяет "полумеры", которые используются для роста рейтинга украинского лидера, заключил Мирошник.

Ранее "помощь" Лондона по Крыму и Донбассу сочли политическим проектом. Британский проект не связан с гуманитарными целями и носит политический характер, сообщал телеканал "360".