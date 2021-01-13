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16:17   13 Января 2021
Происшествия

ФСБ задержала 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме

ФСБ задержала 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме

Правоохранители взяли под стражу членов запрещенной организации "Башкорт". В ходе спецоперации у них изъяли оружие и боеприпасы.

Сотрудники ФСБ и полиция задержали 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме. Выяснилось, что задержанные являются участниками запрещенной в республике организации "Башкорт", сообщили в правоохранительных органах.

В ходе спецоперации выявлено и изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также запрещенная в стране литература и символика националистов. Организация "Башкорт" признана экстремистской 22 мая 2020 года, ее деятельность запретил Верховный суд республики.

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#фсб #полиция #экстремизм

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