ФСБ задержала 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме

Правоохранители взяли под стражу членов запрещенной организации "Башкорт". В ходе спецоперации у них изъяли оружие и боеприпасы.

Правоохранители взяли под стражу членов запрещенной организации "Башкорт". В ходе спецоперации у них изъяли оружие и боеприпасы.

Сотрудники ФСБ и полиция задержали 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме. Выяснилось, что задержанные являются участниками запрещенной в республике организации "Башкорт", сообщили в правоохранительных органах.

В ходе спецоперации выявлено и изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также запрещенная в стране литература и символика националистов. Организация "Башкорт" признана экстремистской 22 мая 2020 года, ее деятельность запретил Верховный суд республики.