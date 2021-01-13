Спасатели ЯНАО устраняют последствия ЧП с цистерной с ядохимикатами

Автомобильная цистерна с метанолом опрокинулась на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Автомобильная цистерна с метанолом опрокинулась на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Коротчаево. Цистерна перевернулась, и метанол попал на почву. Будет установлена площадь разлива химикатов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тазовского района ЯНАО. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

На место прибыли сотрудники МЧС России, они занимаются ликвидацией последствий аварии. Специалисты проверят исполнение требований законодательства при перевозке опасных веществ. В случае наличия достаточных оснований будут приняты соответствующие меры, говорится в сообщении.

Ранее в ЯНАО была начата проверка после утечки газоконденсата из вагона-цистерны.