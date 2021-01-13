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16:12   13 Января 2021
Общество

Махровая цензура: Манукян дал оценку работе соцсетей Twitter и Facebook

Махровая цензура: Манукян дал оценку работе соцсетей Twitter и Facebook

Приложение Telegram заняло второе место по количеству скачиваний в США. За последнюю неделю его установили более 500 тыс. американцев. 

Количество пользователей мессенджера выросло после событий у стен Капитолия и последовавшей за этим блокировкой аккаунтов в Facebook и Twitter действующего президента США Дональда Трампа. К тому же в начале января изменилась политика конфиденциальности в WhatsApp. Персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение Facebook.

События у стен Капитолия привели к процветанию на Западе цензуры, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Действующего президента США просто убрали из всех соцсетей заявил собеседник "Слова и дела".

Telegram — это качественный продукт российского разработчика. Мессенджер популярен не только в РФ. Недавно к нему присоединился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Не исключено, что постепенно все мировые лидеры заводут там свои каналы, считает Манукян. Twitter и Facebook при этом уйдут в прошлое.

"Там процветает абсолютно махровая цензура, а российские соцсети должны предоставлять альтернативу всему миру", — резюмировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Одним из создателей мессенджера Telegram является Павел Дуров — российский предприниматель и программист. Кроме того, он известен общественности как один из основателей популярной у россиян социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании.

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#сша #telegram #манукян

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