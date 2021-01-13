СК возобновил проверку для выяснения обстоятельств смерти журналистки Славиной

Следствие рассматривает состав преступления "доведение до самоубийства" в отношении нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Следствие рассматривает состав преступления "доведение до самоубийства" в отношении нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вновь начали проверку по факту смерти Славиной. Информацию об этом обнародовал адвокат Александр Караваев.

"Очередная проверка может, конечно, повлиять на исход дела" — прокомментировал происходящее адвокат.

Караваев также отметил, что сейчас следствие занимается рассмотрением только состава преступления "доведение до самоубийства".

В СК РФ подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что смерть женщины каким-либо образом связана проведением у нее накануне гибели обысков — она проходила по делу как свидетель.