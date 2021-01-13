Cosa Nostra отдыхает. В Италии начался исторический суд над могущественной ОПГ

Около 350 членов самой разветвленной преступной группировки Италии предстанут перед Фемидой.

В среду, 13 января, в итальянском городе Ламеция-Терме будут судить членов мафиозной группировки «Ндрангета» ('Ndrangheta, «доблесть» – итал.). Британское издание The Guardian сообщает, что специально для этого правоохранители построили целый «зал суда повышенной безопасности» на 1000 человек. 350 кресел в специальных боксах займут обвиняемые из итальянского синдиката.

Встать, суд идет

Против мафиози будут давать показания 900 свидетелей. Стоит отметить, что в число обвиняемых вошли не только члены преступного объединения, но и итальянские чиновники, связанные с «Ндрангетой». Из-за коронавирусных ограничений некоторые подсудимые не покинут одиночные камеры и будут доступны только по видеосвязи.

Почти все 350 человек были арестованы в конце 2019 года после длительного следствия. Полицейские из 11 регионов Италии расследовали преступления членов группировки еще с 2016 года. Все это время около 2500 офицеров участвовали в рейдах в Калабрии — самой бедной провинции страны, где больше 100 лет назад и зародилась «доблесть».

Задержать подозреваемых удалось не только на родине, но и в других странах. По данным The Guardian, на территории Германии, Швейцарии и Болгарии правоохранители поймали бывшего итальянского сенатора, начальника полиции, советников и бизнесменов, которые были связаны с мафиозным синдикатом.

Кровные узы

«Ндрангета» существует с 1897 года. С того времени небольшая банда грабителей превратилась в масштабную преступную сеть, которая разрослась по всей Италии и вышла за ее пределы. Сейчас многие эксперты сравнивают «доблесть» с полноценной международной корпорацией. Исследовательский институт Demoskopita в 2013 году пришел к выводу, что состояние «Ндрангеты» больше, чем суммарные активы Deutsche Bank и Mcdonald's.

Годовой оборот группировки оценивается примерно в 53 миллиарда евро (российский «Газпром» за 2020 год заработал чуть больше 18 миллиардов евро). При этом «Ндрангете», как и в других преступных объединениях Италии, действует омерта — закон молчания, который запрещает членам банды рассказывать о криминальной деятельности. Даже те, кого поймали с поличным, не торопятся сотрудничать с полицейскими и хранят молчание до последнего.

Визитной карточкой мафиозной Италии является знаменитая «Коза Ностра» (Cosa Nostra, «наше дело» — итал.), однако ее деятельность не идет ни в какое сравнение с масштабными преступными акциями «Ндрангеты». Клан промышляет наркоторговлей, вымогательством, торговлей оружием, грабежами и азартными играми.

Эксперты полагают, что успех группировки кроется в «оседлом» образе жизни: мафиозные боссы редко покидают отдаленные деревни Калабрии, несмотря на многомиллионные финансовые операции. Чтобы защитить себя, они строят туннели под своими домами, бункеры в горах и укрытия в лесах, до которых практически невозможно добраться пешком.

«Их сила [Ндрангеты] заключается в способности объединять подпольный мир с внешним миром. Кланы характеризуются глубокими кровными связями, что до недавнего времени делало эту организацию практически неуязвимой. Сегодня многие из этих братьев, племянников и даже детей решили выступить в качестве свидетелей против собственных родственников», — рассказал член Консультативного совета по вопросам преступности и безопасности при Йоркском университете в Торонто Антонио Никасо.

Сын против отца

Итальянский прокурор Никола Граттери сообщил The Guardian, что предстоящий процесс станет самым крупным судебным делом с 1986 года. Тогда правоохранители посадили за решетку 475 преступников разом. Чтобы отправить членов «Ндрангеты» в тюрьму, полицейские собрали 24 000 записей перехваченных телефонных разговоров. Этого хватит, чтобы суд вынес обвинительный приговор, уверен Граттери.

«Несомненно то, что этот судебный процесс попадет в книги по истории организованной преступности. <…> Благодаря этому процессу Италия, наконец, получит возможность раскрыть миру тайны "Ндрангеты", которая с годами тихо росла в тени», — сообщил Никасо.

Главным подсудимым на судебном процессе станет Эмануэль Манкузо, сын Луни Манкузо – одного из боссов "Ндрангеты", который пошел навстречу следствию и раскрыл полицейским секреты своего клана. Его сын также собирается свидетельствовать против своего дяди, Луиджи Манкузо.