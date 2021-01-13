В Италии рассказали, как Россия защитилась от ракетных атак США

Москва лишила страны Запада возможности нанести неожиданный ракетный удар по российской территории, заявили авторы издания L'AntiDiplomatico.

Москва лишила страны Запада возможности нанести неожиданный ракетный удар по российской территории, заявили авторы издания L'AntiDiplomatico.

Страны НАТО во главе с США часто устраивают провокации на рубежах России, ввиду чего Москве пришлось задуматься об ответных мерах, пишут итальянские журналисты, перевод статьи которых приводит "ПолитРоссия". По их словам, обороноспособность РФ повысилась пропорционально возрастающей угрозе. Аналитики обратили внимание на планы Минобороны России возвести на Чукотке новую радиолокационную станцию (РЛС) "Яхрома", которая станет частью системы предупреждения о ракетном нападении.

Авторы напомнили, что поле зрения РЛС составит 270 градусов. Кроме того, они указали на четыре частотных диапазона, в которых может работать "Яхрома". По мнению аналитиков, Россия получит большое преимущество после постройки этого объекта. Они подчеркнули, что станция будет в автоматическом режиме следить за воздушным пространством.