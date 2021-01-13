Директор СВР поздравил журналистов с Днем печати

Работники отечественных СМИ сегодня отмечают профессиональный праздник – День печати. Директор СВР Сергей Нарышкин адресовал свои поздравления журналистам.

Работники отечественных СМИ сегодня отмечают профессиональный праздник – День печати. Директор СВР Сергей Нарышкин адресовал свои поздравления журналистам.

Он отметил, что в этот день 300 лет назад вышел первый выпуск российской газеты. Вследствие чего сегодня россияне поздравляют всех граждан, которые работают в газетах и журналах.

"Журналистское сообщество России снискало славу настоящих мастеров, хорошо знающих и искренне любящих свое дело, профессионалов уникального опыта и знаний, отстаивающих высокие принципы журналистской этики", – отметил Нарышкин.

Именно благодаря работе российских журналистов, которые хорошо знают свое дело, аудитория в России и за рубежом имеет возможность получать оперативную и достоверную информацию.