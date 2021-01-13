"Довод" изменил риторику после обращения Евгения Пригожина в суд

Разбирательства по иску бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору сетевого издания "Довод" Илье Косыгину и владимирскому депутату Максиму Шевченко стартуют 22 января.

Разбирательства по иску бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору сетевого издания "Довод" Илье Косыгину и владимирскому депутату Максиму Шевченко стартуют 22 января.

Первое заседание пройдет в Савеловском районном суде города Москвы. По сведениям пресс-службы компании "Конкорд", портал "Довод" занимал 1784 место в списке посещаемости среди жителей РФ.

"Предлагаем ввести термин "пылевые издания", характеризующий интернет-ресурсы, с посещаемостью менее 250 человек в день, и причислить к ним сайт Dovod. online", — отметили представители пресс-службы.

Евгений Пригожин ранее подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к Максиму Шевченко, Илье Косыгину и главреду издания "Медуза". Петербургский предприниматель потребовал с каждого ответчика компенсацию в качестве возмещения морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.